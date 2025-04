"Gli internati in Irpinia durante la seconda guerra mondiale" Convegno a Grottaminarda in occasione della ricorrenza del 25 aprile

"Gli internati in Irpinia durante la Seconda guerra mondiale". L'iniziativa, in occasione dell'80esimo anniversario della liberazione, confermata in quanto rispetta appieno i canoni di sobrietà dettati dal lutto nazionale decretato per la morte del Pontefice Jorge Mario Bergoglio.

Tra l'altro anche a Grottaminarda le bandiere sugli edifici pubblici sono state posizionate a mezz'asta.

L'appuntamento è per le ore 10:30, nella Sala Consiliare "Sandro Pertini". Interverranno moderati da Virginia Pascucci presidente del consiglio comunale: Marcantonio Spera sindaco di Grottaminarda, Marilisa Grillo, delegata alla cultura comune di Grottaminarda, Antonella Losanno referente combattenti e reduci sezione di Grottaminarda, Nadia Savino presidente Fidapa sezione Grottaminarda, Floriana Mastandrea - comitato provinciale Anpi, Franco Vittoria docente storia delle istituzioni politiche dell'università Federico II.

La decisione di scegliere il 25 aprile come data simbolo per la “Festa della Liberazione” e quindi “Festa nazionale”: fu presa il 22 aprile del 1946 dal Governo italiano provvisorio guidato da Alcide De Gasperi, in quanto il 25 aprile del 1945 iniziò la ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della Repubblica di Salò, dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere il controllo delle città.

Naturalmente l’occupazione tedesca e fascista in Italia non terminò in un solo giorno. La guerra in Italia continuò fino agli inizi di maggio.