Flumeri: successo per la caccia all'uovo organizzata da Bagliori di Luce L'evento è stato preceduto dalla benedizione dell'albero della pace

Successo a Flumeri per la "Caccia all'uovo 2025". L'appuntamento organizzato dall'associazione Bagliori di Luce si è svoltp nel parco pubblico di località Serrone, in via degli Ulivi.

L'evento è stato preceduto dalla benedizione dell'albero della pace da parte del parroco del paese don Claudio Lettieri, nel piazzale antistante la chiesa madre di Flumeri.

"Una meravigliosa e stimolante occasione per i bambini per Sistema Irpinia. Animazione, a cura dei ragazzi del servizio civile, delle associazioni Bagliori di Luce Odv con la presenza dei volontari della Protezione Civile Flumerese.

Sistema Irpinia: "Uno dei modi più giovevoli per creare aggregazione e condivisione, con l'intento primario di regalare una bella giornata di svago ai più piccoli".