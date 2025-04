Galleria Monte Pergola, ripartono i lavori: conferenza stampa sul Raccordo Martedì incontro stampa all'imbocco della galleria

Dopo un periodo di stallo, riparte con decisione la manutenzione programmata della galleria ‘Monte Pergola’, infrastruttura strategica del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”. Un punto stampa, previsto per martedì 29 aprile alle ore 10.30, segna ufficialmente il concreto riavvio dei lavori e offrirà l’occasione per fare il punto sul cronoprogramma degli interventi, alla presenza di istituzioni e tecnici.

Le autorità presenti

A presenziare l’incontro saranno l’On. Tullio Ferrante, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e l’Ing. Nicola Montesano, Responsabile Anas per la Campania. La scelta di convocare la stampa direttamente presso l’imbocco sud della galleria – attualmente interdetto alla circolazione – testimonia la volontà di trasparenza e di contatto diretto con il territorio.

Un’infrastruttura strategica

La galleria, situata in una posizione nevralgica lungo l’arteria che collega Avellino con Salerno, è oggetto di un piano di interventi mirato a garantire sicurezza e funzionalità, in linea con gli standard infrastrutturali previsti a livello nazionale.

Per facilitare l’accesso al punto d’incontro – raggiungibile in uscita dal Raccordo in direzione Salerno attraverso la rampa per il Centro di Manutenzione Anas di Solofra – sono disponibili le coordinate stradali: link alla mappa. Un appuntamento importante per il territorio e per tutti coloro che quotidianamente percorrono questa direttrice fondamentale del Mezzogiorno