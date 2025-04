Ariano: basta un semplice acquazzone ed ecco cosa accade E' la storia che si ripete

Il punto è sempre lo stesso, in prossimità di un ponticello, lungo la strada che dai due innesti della variante Manna, porta alle località Orneta, Casone e al cantiere della stazione Hirpinia ad Ariano Irpino.

Una strada trafficata ininterrottamente da mezzi pesanti e dai residenti di queste contrade. A parte lo stato precario in cui versa, ciò che resta del manto stradale, le promesse non mantenute da parte della provincia, basta un acquazzone per trasformare questo tratto in un lago.

E' accaduto ancora una volta ieri sera. Stesso scenario verso località Masciano. Una situazione ben nota da anni, qui come in altre zone della città, tra cui la Variante, derivata dalla mancata regimentazione delle acque, cunette ostruite e tombini, pozzetti di scarico o caditoie che non vengono svuotati da anni. Al loro interno, fango, detriti, foglie e acqua stagnante.

Pochi giorni fa l'ennesima pec alla provincia da parte di Ettore Sommariva sullo stato precario in cui versa l'ex strada 414 e prima ancora una sequenza di incidenti anomali in contrada Trimonti nel tratto tra Ariano e Montecalvo Irpino. Le istituzioni intanto restano assenti e le strade diventano di nessuno.