Linea vesuviana Baiano - Napoli a rischio chiusura, l'appello dei comitati Tre mesi di totale chiusura totale come lo scorso anno da giugno a settembre

La linea Baiano-Napoli "potrebbe chiudere tra giugno e settembre prossimi, come già accaduto lo scorso anno". Ad annunciarlo, in un nota sono Enzo Ciniglio del gruppo Facebook "No al taglio dei treni della Circumvesuviana" e Salvatore Ferraro del gruppo Facebook Circumvesuviana-Eav. Come spiegano gli attivisti dei comitati dei pendolari vesuviani "scrutando i vari report sulla pagina ufficiale di Eav hanno riscontrato l'annuncio della chiusura della linea vesuviana di Baiano da giugno a settembre.

Tre mesi di totale chiusura totale come lo scorso anno. Per Ciniglio e Ferraro sarebbe "una scelta che trova spiegazioni solo con la necessità di garantire un treno in più sulla linea di Sorrento. I lavori di ammodernamento di cui parla il comunicato riguarderanno anche la linea di Sorrento, solo che, come orgogliosamente annunciato dai vertici Eav, su quella tratta verranno eseguiti di notte". Stando a quanto riportato nella nota, "i comitati hanno riportato la notizia sui gruppi social già la sera del 24 aprile. Ebbene, ieri l'annuncio è scomparso dalla pagina ufficiale". "Non bastavano le soppressioni dei treni - prosegue il comunicato - e i tagli delle corse, ora in Eav hanno inaugurato la cancellazione degli annunci.

Forse non hanno trovato ancora fantasiose argomentazioni per giustificare questa scelta discriminatoria. I comitati pendolari vesuviani nei giorni della tragedia del Faito hanno espresso vicinanza e cordoglio alle vittime e alla stessa Eav: oggi, alla luce dell'ennesimo atto unilaterale e discriminatorio, non possono che manifestare rammarico e profonda delusione. La gestione discriminatoria delle linee vesuviane non ha giustificazione e non può essere condivisa dai comitati".