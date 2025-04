Ariano, Rodegher: gli abitanti provano a restituire decoro al loro quartiere Armati di piccone, rastrelli, pale e scope per rimuovere terra ed erbacce ma non è impresa facile

Da un lato gli abitanti che provano in qualche modo a restituire decoro al loro quartiere, armati di piccone, pale, rastrelli e scope, dall'altro il comune che attraverso l'ufficio tecnico entrerà in soccorso per rimuovere terra ed erbacce che avevano ostruito il normale deflusso dell'acqua accanto ai marciapiedi.

Un esempio di collaborazione ma soprattutto di civiltà, quello di rione Rodegher ad Ariano Irpino. Già in passato gli abitanti si sono resi protagonisti di gesti del genere, ripulendo le aree verdi del quartiere.

Non è impresa facile, in quanto ci sono zone dove purtroppo non si interviene da lunghi anni. Gli stessi tombini e grate sono ostruite a tal punto da causare allagamenti. E questo problema interessa purtroppo molte zone della città.