Primo maggio: apre la casa della sinistra Montoro-Valle dell'Irno La sede è in piazza “Michele Pironti” della frazione capoluogo, vicino al Municipio

Una forza presente in Parlamento con una consistente presenza di deputati e senatori, ha raggiunto un importante risultato alle elezioni europee, mantiene e consolida la forza nei sondaggi e nelle adesioni, è molto attiva nel paese.

“Il nostro territorio è povero di politica. Mancano luoghi e occasioni di confronto – dichiara Alfredo

Galdieri, uno dei più attivi promotori – e quella di Montoro può diventare una esperienza da riproporre in

altre realtà della nostra regione”.

Alfredo Galdieri è stato segretario del circolo Pd locale prima di approdare tra le file di Sinistra Italiana

dove ha incontrato attivisti già impegnati come Renato Siniscalchi, Carmine Di Maio e Raffaele Guariniello,

storico rappresentante dei Verdi.

Con loro è nata l’idea di una sede, non solo di partito, ma aperta a tutti quelli che, pur dichiarandosi di

sinistra, non partecipano ad alcuna formazione.

Il nuovo progetto di Casa della Sinistra è sostenuto dal senatore Andrea De Simone e da deputato Franco Mari.

“Questa nuova iniziativa si propone di garantire una casa ai tanti delusi che nel corso degli anni non sono

andati ai seggi, hanno abbandonato le vecchie formazioni, non si sono riconosciuti nella politica che ha

ridotto gli spazi di democrazia, di partecipazione, di vita di partito” afferma Andrea De Simone, che

oggi ricopre l’incarico di responsabile organizzazione di Sinistra Italiana in Campania.

“Si avvia un lavoro che si propone l’aperura di sezioni - dichiara Franco Mari deputato di AVS - nei paesi

dove c’è una disponibilità di attivisti che decidono di ritrovarsi, tornare tra la gente, offrire risposte.

L’ambizione è unire i tanti frammenti della sinistra, rispettandone le sensibilità, in un momento

particolarmente difficile e delicato".

A Montoro è già nata l’iniziativa della Scuola di formazione politica ed al primo appuntamento, poche

settimane fa, hanno partecipato circa cinquanta giovani provenienti da tutta la Campania.

La sede si propone anche come riferimento delle associazioni degli studenti della vicina Università di

Salerno.

"Registriamo la disponibilità di ragazze e ragazzi alle attività di crescite e di formazione. Essi chiedono

luoghi di incontro e di aggregazione. I social non sostituiscono le relazioni ed i rapporti umani e questa

consapevolezza cresce tra le nuove generazioni" continua De Simone.

"La nostra formazione, Avs - continua Mari - è tra le più attrattive tra i giovani ed è questa la novità

politica più importante”.

“Garantiremo servizi per le persone, attività di assistenza per lavoratori, pensionati e disoccupati – dichiara

Carmine De Maio – dirigente Cgil e le prossime settimane saranno dedicate interamente alla campagna

per i referendum su lavoro e cittadinanza”.

“Riapre una sezione di partito dopo oltre un decennio - afferma Renato Siniscalchi – e non è casuale la data del 1 maggio.

Occorre ricollegare la sinistra al mondo del lavoro, fulcro della Costituzione repubblicana ed

antifascista, a partire dai referendum di giugno: Avs è l’unica forza schierata senza riserve per i 5 SI”.

“Una volta le sezioni - dichiara Raffaele Guariniello - avevano un ruolo centrale nella vita dei partiti. Oggi

sono sempre più comitati elettorali e centri di potere. Noi vogliamo affermare un’idea diversa della

politica”.

“Inaugurare la sede di Alleanza Verdi Sinistra - continua Luigi Tuccia, coordinatore provinciale di Avellino -

in questo giorno simbolico del primo maggio, è un segnale tangibile e forte dell'idea alla base della nostra

azione politica. Partire dai territori e dalla tematica del lavoro nella fattispecie della sicurezza sul lavoro,

oggi sono troppe le morti sul posto di lavoro e non è più una cosa pensabile e, poi, l'ambiente come nuovo

strumento di equità sociale"

L’appuntamento, in una data simbolica, la festa del lavoro, prevede il taglio del nastro alle ore 18.00, con gli interventi di Tonino Scala, segretario di SI regionale, Fiorella Zabatta, portavoce nazionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs e Andrea De Simone, parlamentare della XI e XV

legislatura. Saluto del segretario provinciale di SI Roberto Montefusco. Presiede Raffaele Guariniello.

Introduce Alfredo Galdieri.

Alle ore 20.00 è previsto il comizio sui Referendum con Dario Barbirotti di Europa Verde, Italia D’Acierno,

segretaria Cgil di Avellino e Franco Mari, deputato di Avs. Saluto del coordinatore provinciale di

Europa Verde, Luigi Tuccia. Presiede Carmine De Maio. Introduce Renato Siniscalchi.