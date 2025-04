Comune di Grottaminarda: nuovo gruppo consiliare e notiziario on-line "Promuovere la consapevole partecipazione dei cittadini alla vita pubblica"

"Promuovere la consapevole partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso una costante e diretta informazione sulle attività dell'ente e su tutto ciò che riguarda la comunità grottese".

Questo in sintesi l'obiettivo di "Punto Comune", notiziario on-line formalmente istituito, attraverso l'approvazione del regolamento, dal consiglio comunale di Grottaminarda.

"Uno strumento di cultura, pluralismo e democrazia" lo ha definito il sindaco Marcantonio Spera.

Critico il gruppo di minoranza “Per Grottaminarda 2027” rispetto alla spesa che dovrà sostenere l'Ente, alle possibili difficoltà di reperire sponsor visto il momento difficile per l'editoria e alle garanzie di imparzialità; mentre il neonato gruppo “Scelta Popolare”, aveva chiesto il ritiro dell'argomento per ulteriori approfondimenti.

Il civico consesso si è aperto con la richiesta da parte della presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, di rispettare un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco.

Ha poi preso la parola la consigliera Doralda Petrillo che ha annunciato la costituzione del nuovo gruppo consiliare all'interno della maggioranza, denominato “Scelta Popolare”, composto dalla stessa Doralda Petrillo, da Edoardo De Luca e da Michelangelo Bruno, quest'ultimo ne sarà il capogruppo.

Il consiglio ha poi approvato una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, al fine di inserire nuovi capitoli come quelli della legge 219 o relativi a decreti di finanziamento Pnrr ricevuti.

Approvate anche le tariffe Tari, la tassa sui rifiuti da applicare per l'anno 2025 e presa d'atto da parte del consiglio del Pef pluriennale 2024-2025; tariffe ridotte grazie alla lotta all'evasione.

La lunga seduta di consiglio si è conclusa con l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'accesso agli impieghi, delle selezioni pubbliche e di altre procedure, necessario per sostituire il vecchio regolamento per i concorsi, risalente al 2008, ed allinearsi quindi alle nuove normative di legge.