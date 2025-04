Ariano: boschetto Pasteni irriconoscibile, un'area verde da sempre sventurata Da un lato l'inciviltà dei giovani, dall'altro la mancanza di manutenzione costante

E' irriconoscibile il boschetto Pasteni ad Ariano Irpino, tra le più belle aree verdi della città ma da sempre sventurata.

"Non ha mai avuto fortuna questo luogo - ci dice con profonda amarezza, un abitante della vicina via Giacomo Matteotti - è veramente un peccato vederlo in queste condizioni".

Da un lato l'inciviltà di chi lo frequenta, giovani che non hanno per niente a cuore i luoghi belli della propria città e dall'altro la mancanza di manutenzione. Vanificato ogni sforzo compiuto dagli operai idraulico forestali della comunità montana Ufita. Hanno realizzato diverse con bravura, diverse opere, molte delle quali vandalizzate ripetutamente in poco tempo.

Oggi si presenta in condizioni davvero pietose. L'ingresso è letteralmente ostruito dalla presenza di erbacce. Una "selva" nel degrado e disinteresse più totale. Viene rivolto un appello urgente affinchè possa essere bonificato al più presto e ai giovani ad un maggiore senso di responsabilità e rispetto dell'ambiente.

Un altro appello viene rivolto anche ai possessori di cani ad essere più civili e al comune affinchè vengano svuotati i contenitori per la raccolta escrementi, stracolmi e maleodoranti ovunque.