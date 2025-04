Ariano, asilo nido e palestra a Camporeale: Franza: "Nuovo passo in avanti" Sopralluogo del sindaco nel cantiere alla vigilia del primo maggio con un pensiero particolare

Buone notizie per Camporeale ad Ariano Irpino. Procedono speditamente i lavori per la realizzazione dell'asilo nido e la palestra scolastica presso la scuola elementare. Sul cantiere, per fare il punto della situazione si è recato stamane in prima persona il sindaco Enrico Franza.

"Questi progetti, con un investimento di 864.000,00 euro per l'asilo e 593.000,00 euro per la palestra, rappresentano un vero e proprio passo avanti per la nostra comunità.

L'asilo nido offrirà ai nostri piccoli un ambiente sicuro e stimolante, mentre la palestra scolastica sarà un luogo fondamentale per promuovere l'attività fisica e la socializzazione tra i ragazzi".

Il primo cittadino, alla vigilia del primo maggio si è congratulato con la direzione lavori e operai. "Intendo rivolgere alla vigilia del primo maggio un pensiero affettuoso ai tanti operai, imprese all'opera nei vari cantieri operativi della nostra città. A tutti rivogo un grazie sincero e una buona ricorrenza.

Un pensiero intendo rivolgerlo ai familiari, che nel corso degli anni, anche nel nostro territorio, hanno perso sul lavoro un proprio caro. Abbiamo assistito a diverse tragedie purtroppo anche qui. Un abbraccio affettuoso alle loro mogli, genitori e figli".