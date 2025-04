Ariano: la squadra degli infermieri conquista il primo torneo arte e mestieri Una vittoria memorabile tra grinta, talento e spirito di gruppo

Grande festa per la squadra degli infermieri, che ieri ha alzato al cielo il trofeo del 1° torneo: arte e mestieri, coronando un percorso straordinario con una vittoria finale che resterà nella memoria dei tifosi.

Il match decisivo, disputato al centro sportivo Ornus, davanti a un pubblico entusiasta, si è concluso con il punteggio di 6-3 contro la squadra dei rappresentanti del commercio.

La partita è stata combattuta sin dai primi minuti, ma la squadra degli infermieri ha dimostrato carattere e determinazione.

A sbloccare il risultato è stato il bomber De Mari, autore di un gol spettacolare al 4° minuto di gioco. La squadra ha poi saputo gestire il vantaggio, respingendo ogni tentativo degli avversari con una difesa solida e ben organizzata.

Grande soddisfazione per il capitano della squadra Antonio Scaperrotta che visibilmente emozionato al termine dell’incontro, ha voluto ringraziare i suoi giocatori: "Questa vittoria è il frutto del lavoro, della passione e dell’impegno di ogni singolo membro della squadra. Abbiamo creduto fino in fondo in questo sogno".

Con questa vittoria, la squadra degli infermieri scrive una nuova pagina nel torneo arte e mestieri dimostrando che con spirito di squadra e determinazione, ogni obiettivo è raggiungibile.