Grottaminarda: i volontari onorano la Madonna di Carpignano La grande famiglia della pubblica assistenza alla tradizionale fiaccolata dedicata a Maria

"Il volontariato è la fatica di uscire per aiutare altri. Non c’è un volontariato da scrivania e non c’è un volontariato da televisione. Il volontariato è sempre in uscita, il cuore aperto, la mano tesa, le gambe pronte per andare".

Sono le parole di Papa Francesco pienamente condivise nei fatti dai volontari della pubblica assistenza di Grottaminarda tra le Ampas più attive in Campania. Il team guidato da Michele De Luca, ha preso parte alla tradizionale fiaccolata verso il Santuario della Madonna di Carpignano, molto partecipata dalla gente.

Un 2025 importante e significativo per la pubblica assistenza. L'associazione ha festeggiato venticinque anni di volontariato al servizio degli altri nelle aree interne. Un bacino di utenza di 40.000 abitanti con il servizio 118, senza calcorare l'autostrada.

Una grande forza della Valle Ufita che dal 2000 ad oggi ne ha fatto di strada. Senza dubbio, uno dei biglietti da visita migliori della comunità di Grottaminarda.