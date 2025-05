Grottaminarda: "Auguri a chi lavora anche nei giorni di festa come oggi" Il pensiero del sindaco Marcantonio Spera e dell'amministrazione comunale

Il sindaco e l'amministrazione comunale di Grottaminarda augurano buon primo maggio a tutti: ai lavoratori infaticabili, a quelli che fanno doppio lavoro per poter vivere, a quelli sottopagati, a quelli che lavorano anche nei giorni di festa come oggi, a quelli che stanno vivendo una vertenza e il lavoro rischiano di perderlo, a quelli che un lavoro lo cercano, ai caregiver che si prendono cura di familiari anziani o disabili, spesso neanche riconosciuti.

E buon primo maggio ai politici, ai potenti della terra affinchè trovino finalmente la strada per far cessare il fuoco in ogni guerra. Un pensiero speciale, infine, a quelli che sul lavoro hanno perso la vita.