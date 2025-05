Irpinia in bici. Zungoli e Villanova del Battista: paesaggio incantevole Domenica 11 maggio torna l’atteso evento cicloturistico lungo l'antica strada della transumanza

Domenica 11 maggio torna Irpinia in Bici, l’atteso evento cicloturistico che giunge quest’anno alla sua seconda edizione.

Il percorso attraverserà i suggestivi territori di Villanova del Battista e Zungoli, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra natura, cultura e tradizione.

La manifestazione è organizzata dal comune di Villanova del Battista in collaborazione con l’associazione A Tempo Perso, e avrà come protagonista la splendida cornice della verde Irpinia, con i suoi paesaggi incontaminati e le sue bellezze storiche.

Villanova del Battista, incanta con i suoi panorami mozzafiato e l’autenticità dei suoi borghi, mentre Zungoli, inserito tra i borghi più belli d’Italia, è un gioiello medievale caratterizzato da viuzze in pietra, antichi palazzi e scorci senza tempo.

Il percorso cicloturistico si snoderà anche lungo tratti del Regio Tratturo, antica via della transumanza recentemente riconosciuta come patrimonio dell’Umanità Unesco, testimone millenario della storia rurale del nostro territorio. Un tracciato che unisce natura, memoria e identità culturale.

All’arrivo, i partecipanti troveranno animazione per bambini, stand enogastronomici con prodotti tipici locali e tanto divertimento per tutte le età, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Per i due sindaci Ernesto Iorizzo e Paolo Caruso, insieme alle loro comunità sarà una giornata straoridinaria.

L’evento rappresenta un’importante occasione per rilanciare il territorio, valorizzando le sue bellezze naturali, il patrimonio culturale e le eccellenze enogastronomiche, promuovendo un turismo lento, sostenibile e autentico.

Un’occasione perfetta per gli amanti della bicicletta, della vita all’aria aperta e per chi desidera esplorare le meraviglie dell’entroterra campano.