Rottura condotta idrica: il sindaco Franza chiude tutte le scuole ad Ariano Provvedimento urgente a scopo cautelativo per la giornata di domani 5 maggio 2025

A causa della rottura della condotta idrica nel territorio di Gesualdo, i cui disagi si stanno già avvertendo sul territorio, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ha firmato un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a scopo cautelativo, per la giornata di domani 5 maggio 2025.

La comunicazione è stata trasmessa alla prefettura di Avellino, all’ufficio scolastico provinciale, ai dirigenti degli istituti scolastici interessati, al comando stazione dei carabinieri, al commissariato di polizia e al comando di polizia municipale.

Ecco il contenuto dell'ordinanza:

"Premesso che la società alto calore spa ha comunicato, per le vie brevi, una rottura della condotta Dn 800 nel territorio di Gesualdo, determinando l’interruzione della fornitura idrica. Preso atto dell’urgenza di disporre la chiusura immediata degli edifici scolastici per la giornata di domani, lunedì 5 maggio 2025, a causa dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, dovuta all’intervenuto disservizio che comporta condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Considerato, per quanto su esposto, in via cautelare, di dover adottare tutti i provvedimenti in relazione all’urgente situazione, in quanto sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare per la chiusura immediata per la giornata di domani, lunedì 5 maggio 2025 degli istituti indicati in oggetto. Visto gli articoli 50 e 53 del D. Lgs n. 267/2000. Ordina la chiusura immediata, a titolo cautelativo, di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di domani lunedì 5 maggio 2025.

Lo stesso provvedimento potrebbe essere adottato anche dai vari sindaci dei comuni interessati dal disservizio tra l'Irpinia e il Sannio.