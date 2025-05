Fede e devozione a Fatima ad Ariano: questa sera la veglia dei giovani "Lo spirito santo scenda sui Cardinali riuniuti in Conclave a Roma"

Veglia con i giovani oggi nel corso dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima ad Ariano Irpino. Uniti nella fede. "Con il giubileo - affermano don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno - stiamo vivendo un anno particolare di fede e amore. Pellegrini di speranza, perciò sicuri che il mondo è di Dio che lo lo conduce, impercettibilmente e lemtamente ma realmente verso il fine da lui stabilito.

La festa è un'occasione meravigliosa per incontrare la Madonna, sostare in preghiera, affidare a lei la nostra vita. Chiediamo ancora la collaborazione di tutti e vi invitiamo ad essere generosi. Non diventeremo più poveri per quello che offriremo per la comunità e l'amore del Signore".

Ieri nel sesto giorno di novena, ospitre don Annibale Di Stasio e la sua comunità di Santa Maria Assunta e San Pietro e Paolo in Montefalcone Val Fortore.

"Abbiamo pregato Maria come Regina degli apostoli. Lei nel cenacolo era con gli altri in attesa dello Spirito Santo ed oggi, come allora, interceda ancora per questo dono, affinché continui a guidare la Chiesa e scenda in particolare sui Cardinali riuniti in Conclave a Roma. A Lei abbiamo affidato anche tutti i sacerdoti".