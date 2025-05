Camminare a piedi fa bene alla salute: ma attenzione lungo questa strada Ecco che cosa accade sulla Sp 236 ad Ariano Irpino

E' davvero ad altissimo rischio camminare a piedi lungo la strada provinciale 236 ad Ariano Irpino in contrada Casone.

Sono in tanti a percorrere ogni giorno il tratto che dai due innesti di località Manna porta al bivio di Flumeri e Villanova del Battista. Nelle ultime ore si è intensificato notevolmente il transito dei camion sia all'andata che al ritorno per le varie opere che ruotano intorino alla realizzazione della stazione Hirpinia. Molte di esse riguardano lo stoccaggio dei terreni in alcuni fondi da parte di Rfi.

Da un lato il passaggio dei grossi mezzi su una strada strettissima e abitata. Dall'altro la presenza di erba altissima, ed è questo l'aspetto preoccupante, che ostruisce totalmente la visibilità. Il rischio di essere travolti soprattutto in curva è a portata di mano. In pericolo anche cani e gatti presenti in strada.

Viene rivolto un appello urgente alla provincia di Avellino ad intervenire al più presto, prima che davvero accada l'irreparabile. L'ente di palazzo Caracciolo è avvisato.