Arriva il Giro d'Italia, lavori in tempi record per sistemare le strade A 24 ore dal passaggio dei ciclisti a Mercogliano lavori sulle strade

Lavori in corso a Torrette di Mercogliano per consentire il passaggio dei ciclisti del Giro d'Italia. A soltanto 24 ore dal passaggio della corsa rosa eè anche corsa contro il tempo, per sistemare le strade.

Arriva il Giro strade chiuse

A patirne i disagi questa mattina sono stati gli automobilisti in transito in via Nazionale, a Torrette di Mercogliano proseguendo verso Monteforte Irpino. Mezzi e uomini dell’Anas sono al lavoro per il rifacimento dell’asfalto, a poco più di 24 ore dal passaggio domani del Giro d’Italia in alcuni comuni del Partenio.

E' corsa contro il tempo

Domani in Irpinia arriva la sesta tappa Potenza-Napoli, che dopo il passaggio ad Avellino vedrà i ciclisti attraversare Mercogliano tra le 15 e le 15,30. Gli operai Anas stanno provvedendo in queste ore a terminare i lavori che hanno riguardato, almeno per ora, solo una delle due corsie della provinciale che attraversa i comuni alle pendici del Partenio.

Il sindaco avvisa: strade chiuse e stop alle auto

"La sesta tappa del Giro d'Italia, la Potenza~Napoli, attraverserà anche la nostra città, nello specifico la zona di Torrette - spiega Vittorio D'Alessio -. Il passaggio dei ciclisti, provenienti da Avellino, lungo via Nazionale Torrette è previsto nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 15:30. In ottemperanza a quanto indicato dalla Prefettura di Avellino, è stata disposta con Ordinanza n.18/2025 la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa alla media più veloce e fino a 30 minuti successivi al transito del veicolo con cartello “Fine Corsa”.