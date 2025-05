Avellino, lancia gattini in autostrada: uno muore: "Crudeltà inaudita" Borrelli (Avs): che mostri vivono tra noi? Come si può commettere una simile atrocità?

Ha lanciato due gattini da poco partoriti dalla sua auto mentre percorreva la A16 nei pressi di Tufino, nel Napoletano: la polizia stradale l'ha identificata - è una trentenne di Avellino - e denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali. I fatti risalgono a lunedì, quando gli agenti della Polizia stradale di Napoli Nord, dopo una segnalazione giunta al centro operativo della Polstrada di Napoli, sono intervenuti sulla A16 per la segnalazione di alcuni gattini lanciati dal finestrino di un'auto in transito.

Lo sdegno di Borrelli

" Con che coraggio si fa una cosa del genere? Che mostri vivono tra noi? Come si può pensare di fare una tale atrocità? Questi atti ci fanno capire il livello di degrado umano e sociale in cui viviamo. Atti di crudeltà e violenza gratuiti che aumentano di giorno in giorno nei confronti dei più deboli che siano animali, anziani, bambini o disabili" dichiara il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli (nella foto, ndr).