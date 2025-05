Commercio itinerante ad Avellino: "Scattano le verifiche con la municipale" Iacovacci: controlli e nuove regole

Commercio itinerante ad Avellino, scattano le verifiche. Questa mattina, a Palazzo di Città, la Seconda Commissione consiliare del Comune di Avellino si è riunita per discutere dell'occupazione del suolo pubblico da parte di alcune attività itineranti sul territorio comunale.

I controlli ad Avellino

"L'Ufficio Attività Produttive del Comune e la Polizia Municipale effettueranno una serie di sopralluoghi nei vari mercati presenti in città per quanto riguarda le attività che dovrebbero essere itineranti, ma che spesso si stabiliscono in maniera fissa creando difficoltà a chi gestisce un negozio e che paga regolarmente tasse e tributi. Questo perché la natura di 'itinerante' consente loro di non pagare l’occupazione di suolo pubblico come la paga chi opera nel mercato bisettimanale" ha spiegato il presidente della Commissione Trasparenza, Ettore Iacovacci.

Serve un regolamento

"Abbiamo chiesto a entrambi gli uffici di fornirci, entro un mese, un monitoraggio completo della situazione e una relazione per poi decidere come procedere e come risolvere questa anomalia. Un’anomalia che, da un lato, non genera introiti alle casse comunali e, dall’altro, crea una concorrenza sleale verso le attività commerciali regolari" ha aggiunto il consigliere comunale di opposizione.

"Gli uffici, così come il Comando della Polizia Municipale – con il comandante intervenuto in commissione – hanno confermato che svolgeranno questo lavoro preparatorio, finalizzato anche a proporre e votare un regolamento di cui il Comune di Avellino è ancora sprovvisto dal 2020, nonostante la Regione Campania abbia richiesto a tutti i Comuni di adottarne uno" ha concluso Iacovacci.