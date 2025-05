Comitato Uniamoci per l'acqua: "Che fine ha fatto la proposta dei sindaci?" "Chiediamo chiarezza e trasparenza, a distanza di 10 giorni silenzio totale"

"Crisi idrica in Irpinia: che fine ha fatto la proposta unitaria annunciata dai sindaci?" Il comitato “Uniamoci per l’Acqua” chiede chiarezza e trasparenza

"Il 6 maggio scorso, ad Ariano Irpino, durante una riunione sul Masterplan e crisi idrica tra sindaci della provincia e il comitato “Uniamoci per l’Acqua”, si è aperto un confronto importante sulle azioni da intraprendere per affrontare la crisi idrica strutturale che colpisce l’Irpinia.

In quella sede:

Il comitato ha presentato una proposta articolata, fondata su dati tecnici e legittime richieste: dichiarazione di emergenza idrica strutturale, piano per rifare le reti, stop a nuove captazioni, difesa dell’acqua pubblica e coinvolgimento dei cittadini.

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza - si legge nella nota - ha parlato della necessità di istituire una “struttura commissariale con poteri straordinari” e – il giorno successivo, il 7 maggio – ha dichiarato (in chat) che entro la settimana avrebbe formulato una proposta unitaria che tenesse insieme la posizione del comitato e quella istituzionale.

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha riconosciuto il valore dell’intervento del prof. Aquino, il lavoro svolto dal comitato e l’urgenza della situazione.

Oggi, a più di dieci giorni da quell’incontro, nessuna proposta è stata presentata. Nessun documento è stato condiviso. Nessuna risposta è arrivata.

Per questo ci rivolgiamo pubblicamente ai sindaci:

La proposta annunciata è stata formulata? Sono state accolte le richieste del comitato? Il documento è stato trasmesso alla Regione o al Governo? I consigli comunali hanno deliberato qualcosa?

Come cittadini, come comitato civico - conclude la nota - abbiamo il diritto di sapere e il dovere di vigilare.

Non vogliamo promesse, ma scelte chiare, pubbliche e trasparenti. La crisi idrica non è solo tecnica. È politica. È sociale. È democratica. E non può più attendere. Uniamoci per l’Acqua. Ora".