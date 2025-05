Stroncato da un malore muore a 40 anni, strazio a Montemarano Eugenio Coscia è morto improvvisamente, inutili i soccorsi

Dolore e cordoglio a Montemarano, in provincia di Avellino, per la morte di improvvisa di Eugenio Coscia, stroncato da un malore fulminante. Il paese è sotto choc per quanto avvenuto ieri sera. Il 40enne si sarebbe sentito male improvvisamente intorno alle 20.30 e a nulla sono serviti i soccorsi, arrivati nella sua casa ubicata in una contrada del piccolo comune altirpino.

Il ricordo del dottore Ricciardelli

"L’ambulanza ieri sera con le sirene accese, poi la notizia del tragico avvenimento girava per il nostro piccolo paese. Eugenio, un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminante o un’aritmia maligna, una tragedia, una perdita immensa per la famiglia, per tutti noi e per il paese intero.

Un giovane 40enne, una persona sensibile e profonda, amante della vita, della natura, della musica… ciao, Eugenio !

Condoglianze ed un abbraccio fortissimo alla mamma Rosa, al papà Gianni, al fratello Andrea ed alla famiglia tutta". Così il dottore Luigi Ricciardelli racconta in un post il dolore della comunità intera per la tragica morte del 40enne, amato da tutti in paese.

Ciao Eugenio, non ti dimenticheremo

"Ci lascia improvvisamente il nostro amico Eugenio. Una notizia che non avremmo mai voluto sentire. Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari...Ragazzo serio, simpatico e molto volenteroso...Ciao Eugenio, non ti dimenticheremo mai". Questo il post pubblicato poche ore fa dai componenti di Teleradio Montemarano, che raccontano il dolore condiviso dalla comunità montemaranese.