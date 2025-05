Ariano: Bagno di folla al taglio del nastro della nuova Farmacia La Manna La soddisfazione del sindaco Enrico Franza e del parroco don Antonio Ventulli

Bagno di folla per il taglio del nastro della nuova Farmacia La Manna ad Ariano Irpino. Accolta con soddisfazione la nascita dell'importante attività al servizio del territorio lungo la statale 90 delle Puglie di fronte al complesso Incontro.

Una farmacia innovativa al servizio della gente e dei comuni limitrofi che aspira a diventare il biglietto da visita della città. Confortevole, accogliente, alle porte di Ariano e con una finalità ben precisa.

Palpabile l'emozione negli occhi delle due titolari, entrambe beneventane Antonella Maioli e Carmen Castrioti.

"Privilegiare l'aspetto umano al di là dell'aspetto commerciale. La persona al primo posto, cercando di soddisfare al meglio ogni richiesta, non solo relative all'acquisto dei farmaci. Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo, qui il cliente dovrà trovare una famiglia al suo fianco. Chi entrerà nella nostra farmacia, avrà il massimo del rispetto e attenzione".

Un parcheggio comodissimo, una varietà di servizi offerto all’utenza, un grande vantaggio per chi risiede su questo versante e chi viaggia in direzione Foggia di evitare finalmente la lunga coda del traffico caotico di Cardito nelle ore di punta in una zona davvero strategica.

La soddisfazione del sindaco Enrico Franza: "Ho seguito questo percorso decisamente un pò travagliato, che però poi ha dato un esito positivo. L'ho seguito personalmente. Ovviamente oggi siamo contenti, compiaciuti del fatto che ci sia una ulteriore servizi per la nostra comunità, non soltanto per questa bellissima contrada ma per tutta la comunità e il circondario. Ci troviamo in una posizione baricentrica. Da qui a meno di un chilometro, noi avremo la stazione Hirpinia. Un augurio davvero di buon lavoro e un in bocca al lupo di cuore".

A benedire la nascita della nuova farmacia il parroco don Antonio Ventulli: "L'augurio è possiate offrire un servizio sempre attento. E' per tutti noi un fatto positivo, avendo una comunità di persone anziane, che prima dovevano fare tanta strada per trovare una farmacia".