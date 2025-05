"Ho visto davvero la morte con gli occhi uscendo da quel cancello" L'appello: "Si intervenga con immediatezza prima che sia davvero troppo tardi"

Esce da un cancello e rischia di essere centrato in pieno da un camion a causa dell'erba all'altissima. E' quanto accaduto ad un 50enne in contrada Casone ad Ariano Irpino. Il mezzo pesante non si è accorto di nulla, in quel tratto dove la visibilità è scarsissima e a rischio sono anche coloro che svolgono attività ginnica a piedi.

E' davvero pericolosissimo. L'erba ha rostretto notevolmente la carreggiata. Al chilometro 3 in particolare la tragedia è a portata di mano. L'erba tra non molto coprirà anche la tabella. Il guard è già sepolto da tempo ormai.

Viene rivolto un ennesimo appello alla Provincia a non sottovalutare questo rischio di pericolosità altissimo. Una zona completamente abbandonata a partire dai due innesti sulla Variante Manna. E' diventato praticamente impossibile transitare in entrambi i lati.