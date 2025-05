Numerosi cantieri in corso a Grottaminarda: ecco quali sono L'amministrazione comunale fa un "recap" dello stato delle opere in corso

Numerosi i cantieri aperti a Grottaminarda: l'mministrazione comunale fa un "recap" dello stato delle opere in corso.

Centro Sociale Polivalente: dopo la nomina del nuovo direttore dei lavori, è ripreso nella giornata di ieri (20 maggio 2025) l'intervento di riqualificazione; Piazzale Italia è stato ripulito dalle erbacce.

Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino: proseguono speditamente i lavori di adeguamento sismico del plesso centrale in via Alcide De Gasperi.

Asilo Nido via Bisciglieto: proseguono celermente anche i lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza di questa struttura scolastica comunale.

Asilo Nido via Don Luigi Sturzo: iniziati materialmente il 9 aprile scorso i lavori per la costruzione ex novo di una struttura dedicata ai bambini da 0 ai 36 mesi che riqualificherà l’area urbana.

Centro Sportivo Polivalente: accelerata anche per i lavori di realizzazione della struttura polivalente adiacente il scampo sportivo "Massimo Romano" in via Tratturo.

Palestra annessa all'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino: la ditta esecutrice dei lavori di riqualificazione sta facendo il possibile per ultimarla entro settembre.

Via Tratturo: iniziati ieri mattina (20 maggio 2025) i lavori per il rifacimento dell'asfalto in seguito all'accordo con Rfi per il rifacimento di alcune strade danneggiate dal transito dei mezzi impegnati nella realizzazione della Stazione "Hirpinia". Si proseguirà nei prossimi giorni su via Nazionale Baronia e su via Fontanelle. Contestualmente ripristino dell'asfalto in via Carolone a cura del Comune di Grottaminarda.

Rotatoria contrada Maccarone (nei pressi di Molino Scoppettuolo): in corso lavori per il miglioramento della segnaletica stradale concertati con la Provincia.

Pulizia strade e verde delle zone rurali: iniziati l'8 maggio scorso, proseguono incessantemente gli interventi di cura e pulizia delle zone rurali. Così come procedono incessantemente gli interventi di pulizia e cura del verde nell'area urbana. Anche le circa 80 specialità arboree, tra alberi e arbusti piantumate lo scorso mese di aprile vengono costantemente monitorate ed innaffiate.

"Ritengo che a Grottaminarda non vi sia mai stato così tanto fermento ed attivismo - afferma il sindaco Marcantonio Spera - la squadra amministrativa è "sul pezzo" rispetto ad ogni intervento. Sta mettendo in campo tutte le proprie energie per restituire alla comunità interventi di riqualificazione strutturale, per realizzare nuovi edifici, per migliorare la viabilità, per valorizzare il verde pubblico e le nostre magnifiche zone extra urbane.

Chiediamo collaborazione ai cittadini in termini di pazienza rispetto a qualche piccolo disagio e ritardo che, inevitabilmente, i cantieri comportano".