Grottaminarda: "Cammina... che ti passa" Versione dinamica e contemporanea del tradizionale pellegrinaggio verso il Santuario di Carpignano

Il comune di Grottaminarda organizza, per sabato 31 maggio, "Cammina ... che ti passa", una versione dinamica e contemporanea del tradizionale pellegrinaggio verso il Santuario di Carpignano. Saranno coniugati fede e festa, sport e prevenzione, divertimento e benessere. L'evento è aperto a tutti e le visite saranno gratuite.

Partenza della "Grotta-Carpignano" alle ore 9:00 da Piazzale Padre Pio. La camminata speciale sarà guidata da Asd Lions Valle Ufita e Lupi Irpini.

Alle ore 10:30 inizierà la prevenzione gratuita con visite e screening medici a cura di Carlo Iannace senologo, Maria Luisa Di Cecilia senologa, Ugo Flammia radiologo, Federica Flammia radiologa, Ernesto Iorizzo nutrizionista, con la collaborazione della Pubblica Assistenza Grottaminarda Odv che installerà anche due defibrillatori.

Contestualmente, a partire dalle ore 10:30, sarà possibile praticare sport all'aperto con lezioni gratuite di fitness, calcio, pole dance e danza aerea presso il "Centro Sportivo Azzurra" (Carpignano) a cura della scuola calcio azzurra, di Enjoy fitness, di Live fit venice Club, di Heart polo artistico musicale.

Alle ore 13:00 Food & Music "Pasquetta 2.0": street food e musica live nel cuore di Carpignano a cura di Heart polo artistico.

Per le visite gratuite è obbligatoria la prenotazione (ad eccezione della misurazione dei parametri vitali) ai seguenti numeri: per le visite senologiche Sandra D'Ambrosio 3332510405. per le visite radiologiche/ nutrizionali Lucia D'Italia 3389737935.

"L'Amministrazione comunale ringrazia sin da ora quanti stanno collaborando: innanzitutto i medici che hanno dato la propria disponibilità, i frati mercedari sempre aperti a nuove iniziative, la pubblica assistenza Grottaminarda Odv, l'Associazione Amos, il Cedir, il Polo artistico musicale Heart, l'Asd Lions Valle Ufita, i Lupi Irpini, la scuola calcio azzurra, le palestre Enjoy Fitness e Live Fit Venice club".