Manca il personale al Comune di Ariano: confronto con la Uil Fpl Avellino Il problema è serio. La situazione si fa sempre più drammatica a causa dei numerosi pensionamenti

Emergenza personale al comune di Ariano Irpino. La situazione si fa sempre più drammatica in tutti i settori a causa dei numerosi pensionamenti, mai sostituiti. Una situazione grave che potrebbe davvero paralizzare la macchina comunale. Da qui la necessità di intervenire al più presto.

Stamane a seguito di una richiesta della Uil Fpl si è tenuto a palazzo di città un incontro fra il rappresentante dell’amministrazione comunale, segretario generale Donato Morano e la Uil Fpl di Avellino, rappresentata dal segretario generale Gaetano Venezia, il dirigente provinciale Tullio De Padua e la rappresentanza Rsu della Uil Maurizio De Lillo, Francesca Paesante e Gianluca Grasso.

L’oggetto dell’incontro è stato la definizione dei tempi e procedure riguardanti l’organizzazione del lavoro presso l’ente dovuta innanzitutto alla forte carenza di personale a seguito dei pensionamenti mai sostituiti, il riconoscimento della professionalità acquisita dal personale interno mediante le progressioni verticali, procedura in deroga favorita dal Ccnl, ed il pagamento degli istituti contrattuali del 2024.

L’organizzazione sindacale unitamente alle Rsu ancora una volta, ha evidenziato l’assoluta necessità di procedere immediatamente con le assunzioni previste nel piano del fabbisogno del personale, in quanto tutti gli uffici sono sotto organico, con grave carenza nella qualità dei servizi che l’ente è tenuto ad erogare alla cittadinanza.

Dopo un acceso confronto il rappresentate dell’amministrazione comunale si è impegnato a convocare le rappresentanze sindacali per il 29 maggio per confrontarsi sulle progressioni verticali e la liquidazione degli emolumenti pregressi, nonché portare a compimenti, entro un mese, le procedure per le assunzioni.

La Uil nel prendere atto dell’impegno assunto da parte dell’amministrazione comunale, della tempistica di attuazione, dichiara che vigilerà sull’attuazione delle procedure concordate, nel caso contrario attiverà tutte le azioni sindacali consentite.