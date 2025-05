Incendio nel nolano: nube ad Avellino ieri sera: i dati dell'Osservatorio Qualità dell'aria, i dati dell'Osservatorio

"Intorno alle 21:00, la nube di fumo sprigionata dal vasto incendio verificatosi nel nolano è giunta nella città di Avellino provocando un inevitabile peggioramento della qualità dell’aria, peraltro percepibile anche all’olfatto.

Di seguito, l’andamento delle polveri sottili rilevato nelle ultime 24 ore dalla centralina della rete AURA ubicata in Via De Conciliis.". Così i referenti in un post della pagina dell'osservatorio di Montevergine. Tre i grafici, consultabili sulla pagina social, che mostrano l'andamento in salita dei livelli di Pm10 nell'aria. Numerose le segnalazioni anche sui social dei cittadini. Nella provincia di Avellino anche i comuni del Mandamento Baianese hanno registrato l'innalzamento dei livelli di polveri sottili in serata, a conferma dello spostamento della nube a livello territoriale.