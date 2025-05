Festa a Solofra per i 100 anni di Padre Vito: Straordinario nelle cose ordinarie Ieri festeggiamenti nella città della Concia

"Auguri di cuore per questo traguardo straordinario. Con grande rispetto ed affetto celebriamo insieme il traguardo dei suoi 100 anni!". Così Nicola Moretti, sindaco di Solofra, fa gli auguri a Padre Vito Accettura, parroco della città della Concia. Figura amatissima e rispettatissima a Solofra e non solo, Padre Vito è stato festeggiato da centinaia di persone, che si sono ritrovate per una messa speciale e un brindisi.

75 anni di sacerdozio

"Auguri di cuore,Padre Vito per il tuo straordinario centesimo compleanno! Siamo profondamente grati per la tua vita, la tua fede, e il tuo servizio in questa comunità. Siamo onorati di averti avuto come guida spirituale e di poter condividere questo momento così speciale con te. Che la gioia di Dio ti accompagni sempre", così in un post la comunità dell'Unitalsi. Un secolo di vita di cui oltre 70 anni dedicati a Dio ed al servizio dei fratelli, nella congregazione dei Padri Oblati di San Giuseppe fondata da San Giuseppe Marello, per Padre Vito. Una straordinaria vita di Padre Vito Accettura, Oblati di San Giuseppe Marello a Solofra, con i suoi 74 anni di sacerdozio e 100 di vita, uno dei rari presbiteri pre-concilio Vaticano II.

La laurea, l'insegnamento e le omelie appassionate

Oltre agli studi di teologia si laureò in matematica e fisica insegnando in seminario e presso le scuole statali come liceo e geometra ad Asti. Dopo 24 anni di insegnamento ha ricoperto vari incarichi nel Consiglio Generalizio degli Oblati Giuseppini. Per sei anni è stato negli Stati Uniti come Superiore presso i giuseppini in Pennsylvania. Dal 2006 è a Solofra in qualità di Superiore della Comunità con ministero sacerdotale.

Col sorriso sulle labbra ed uno sguardo rassicurante riesce a calamitare i fedeli grazie alle sue omelie.