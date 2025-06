Castel del Lago: due sacerdoti portano a spalla la statua dell'Immacolata Un momento altamente commovente ed emozionante per i devoti mariani

È stata una straordinaria giornata di festa patronale, a Castel del Lago, in onore della Madonna Immacolata.

Folta partecipazione popolare alla solenne processione serale per tutte le vie de borgo culminata con la sorpresa fatta dal giovane parroco, don Ivan Bosco, che prima dell' arrivo della statua in chiesa ha voluto portare in spalla a sacra effigie unitamente a don Francesco Tranfaglia.

È stato un momento altamente commovente ed emozionante per i devoti mariani e la comunità in festa. La messa a conclusione dei festeggiamenti mariani è stata officiata dall' arcivescovo metropolita di Benevento, monsignor Felice Accrocca.

È la prima volta che il prelato ha presenziato ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna Immacolata