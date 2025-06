Sturno, Primo triangolare in memoria delle giovani vittime di Mirabella Eclano L'iniziativa organizzata dagli studenti del Liceo Sportivo di Sturno frequentato dalle vittime

di Paola Iandolo

"Always Forever" il titolo del primo triangolare dedicato alle vittime della tragedia di Mirabella dagli studenti del Liceo di Sturno. Un triangolare per ricordare Roy, Mattia, Bilal e Francesco. E’ l’iniziativa organizzata dagli studenti del Liceo Sportivo di Sturno, l’istituto che avevano frequentato e frequentavano Roy, Mattia e Bilal.

L’appuntamento è per venerdì 6 giugno alle 10 nel centro sportivo “Castagneto” di Sturno, dove amici e compagni di classe dei giovani rimasti vittima del tragico schianto e alunni delle scuole medie si ritroveranno in una giornata di ricordo per i ragazzi che la comunità di Sturno non dimentica.

Il calcio era anche una delle passioni di Roy Anthony Ciampa, che ogni anno animava anche il torneo più atteso della zona, quel “SummerCup”, giunta all’ottava edizione, che prenderà il via invece lunedì prossimo e sarà dedicata proprio al giovane di Sturno che era tra gli organizzatori dell’evento sportivo.