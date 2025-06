Guerre, fame e morte, i bambini ad Ariano: "La pace inizia da noi" Il messaggio arriva dall'istituto don Milani Calvario-Covotta, scuola primaria plesso Pasteni

Gli alunni delle classi prima e terza A si sono esibiti in uno spettacolo musicale: "La pace inizia da noi".

Lo spettacolo ha visto coinvolti circa 30 alunni e le loro docenti sin dall'inizio dell'anno scolastico. La scuola grazie all'impegno delle docenti e i bambini si è riempita dei colori dell'arcobaleno della pace.

"Quale momento migliore per infondere nei cuori dei nostri piccoli alunni e delle loro famiglie lo spirito di fratellanza, di amore e di pace nei confronti di tutti i popoli.

Il canto corale dei nostri bambini e le loro parole di pace sono giunte ai cuori di molte persone e soprattutto ai loro cuori che saranno futuri uomini e donne responsabili e pronti a costruire un mondo migliore: senza distruzioni, guerre crudeli, paura, fame, morte e tante sofferenze inflitte a migliaia di bambini, uomini e anziani costretti a morire di stenti e per il fuoco di potenti armi.

Il monito:

"La pace inizia da noi. E' stato il motto che ci ha accompagnati in tutti questi mesi di riflessioni e preparazione. Tutti hanno il diritto di vivere la pace. Ricchi e potenti del mondo non dimenticate come si fa la pace".