Ariano, entra nel vivo la festa di Sant'Antonio di Padova: appartiene alla città Giovedì 12 giugno la santa messa e tradizionale benedizione del pane

Prosegue la tredicina in onore di Sant'Antonio di Padova ad Ariano Irpino nella chiesa di San Pietro Apostolo. Giovedì 12 giugno la santa messa e tradizionale benedizione del pane di Sant'Antonio con inizio alle 19.00. Seguirà la catechesi: "Sant'Antonio: voce di Dio, voce di pace" a cura di don Antonio Allegretti, docente lateranense con la partecipazione della compagnia teatrale "La fermata". Alle 20.30 nel giardino della chiesa, la cena di comunità in oratorio e alle 21.00 l'accensione delle luminarie.

Venerdì 13 la giornata clou. Sante messe alle ore: 6.30-8.00-9.30-11.00-(18.30 presieduta del vescovo Sergio Melillo) -21.00. Seguirà la processione del Santo lungo le strade del territorio parrocchiale: (Via Guardia, via Vitale, via Giacomo Matteotti, via Fontananuova, Viale Tigli, via Giulio Lusi, via Castello e Corso Umberto I).

Non mancheranno momenti musicali, degustativi e sport e animazione per bambini. Attesissima in piazza Mazzini l'esibizione di Nostalgia 90 sabato 14 alle 22.00 e dell'artista Franco Ricciardi domenica 15 giugno a conclusione dei festeggiamenti.