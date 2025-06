Erba alta in via Fontananuova ad Ariano: "Sant'Antonio facci tu la grazia" Gli abitanti: "Ci augiuriamo che lo scempio venga eliminato prima della processione"

Erba alta in piena curva che ostruisce la visibilità ad automobilisti e autisti dei pullman, insetti e due giorni fa è spuntato anche un serpente. La segnalazione ci arriva da via Fontananuova ad Ariano Irpino. Siamo all'inizio della strada per intenderci di fronte al complesso Camuso, a ridosso del palazzo Alterio per intenderci, dove inizia la strada panoramica che porta alla Variante, dove come segnale vi è anche un'auto rossa abbandonata da anni. Più precisi di così per indicare il luogo.

Una strada già nota

La zona in cui a fine dicembre dello scorso anno si è verificato il crollo di un muro di contenimento a blocchi. Ricorderete queste immagini. Una storia deragliata, tra burocrazia e battaglie legali che hanno finito di ingarbugliare la situazione. Ma questo è un'altra questione che approfondiremo.

L'appello dei residenti: "

"Qui venerdì 13 giugno, passerà come ogni anno la processione di Sant'Antonio. Qui un articolo sui festeggiamenti. E' vergognoso se dovesse rimanere in queste condizioni. "Sant'Antonio facci tu una grazia!"