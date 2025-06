Rinascita Eclanese: "Che fine ha fatto l'intervento nella villetta comunale?" Denunciate presunte irregolarità nella realizzazione del progetto Pnrr a Mirabella Eclano

Post di denuncia pubblica del Gruppo di Rinascita Eclanese sulla irregolarità nella realizzazione del Playground sportivo:

"Playground sportivo: che fine ha fatto l'intervento nella villetta comunale di Mirabella? Il progetto PNRR prevedeva due aree attrezzate per lo sport all’aperto: una in località Passo. una a Mirabella capoluogo (villetta comunale).

Tuttavia, oggi solo quella in località Passo è stata realmente realizzata, mentre in via Calcazanco non c’è traccia di alcun nuovo playground.

Eppure, nella determina di pagamento si attesta che le attrezzature sono state posate in entrambe le località.

Vi sembra giusto? Credete che sia questo il modo di operare di un'amministrazione? Pensate sia corretto certificare un lavoro non eseguito come se fosse stato completato?"