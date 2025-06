Riqualificazione aree urbane: nuovi cantieri ad Ariano Sopralluogo del sindaco Franza e dell'assessore La Braca insieme all'area tecnica

Rodegher, San Pietro, Martiri Perazzo via Vinciguerra, Torreamando. Tutto pronto per la riqualificazione di ulteriori aree urbane ad Ariano Irpino. Sopralluogo del sindaco Enrico Franza insieme all'assessore Toni La Braca. Si tratta di opere molto attese nelle zone in questione che restituiranno finalmente ordine e decoro.

"Ribadisco un concetto. Siamo una sola città e dal centro alle periferie ci stiamo sforzando al massimo per renderla un vivibile, sotto ogni aspetto.

I cantieri viaggiano tutti spediti e ne vedremo ancora altri. Sono lavori che restitueranno decoro. Vogliamo dare un nuovo volto alla nostra città e mai come in questo momento, ritengo che sia necessaria e fondamentale la collaborazione da parte di tutti, mettendo da parte le polemiche.

Le malelingue quelle non mancano mai, ma ci spingono ancora di più ad operare per il bene della nostra bella Ariano. Andiamo avanti".