Lavori in centro ad Ariano: "Piazza Lusi e la storia che riaffora" L'intervento prevede tra l'altro anche l'installazione di alcuni reperti oltre alla ceramica

Niente più auto e moto perennemente in sosta selvaggia a tutte le ore, davanti all'ingresso principale della villa comunale di Ariano Irpino.

Con la nuova piazza realizzata in breccia irpina bianca e patti di rivestimento in ceramica arianese che consentirà la nascita di uno spazio comune, pedonale si avrà un accesso ordinato e decoroso. "Ma non solo. L'opera in via di realizzazione costeggerà il prato - afferma il sindaco Enrico Franza - che verrà preservato, grazie anche all'installazione di dissuasori telescopici e fissi al fine di garantire l'ingresso al parco senza ostacoli.

Saranno inoltre riconfigurati i viali dei lecci e ippocastani proprio come era un tempo l'ingresso dello storico piazzale Lusi.

Una sorta di evocazione di quella che era un tempo la vecchia piazza. L'intervento prevede tra l'altro anche l'installazione di reperti storici, elementi in pietra recuperati da un portale del vecchio tribunale, al momento custoditi nel castello".