"Cosa sono questi liquami maleodoranti, qui giocano tanti bambini" L'allarme arriva dal parchetto giochi del piano di zona

"Cosa sono questi liquami maleodoranti nel piazzale, accanto al parchetto giochi per bambini, è una situazione che non possiamo assolutamente tollerare.

Si intervenga con la massima urgenza in quanto potrebbe esserci un problema serio di carattere igienico sanitario. Non crediamo che sia una normale perdita di acqua, ma qualcosa di molto più serio".

E' il grido di allarme che arriva dal Piano di Zona. Ci siamo recati sul posto per documentare cosa sta accadendo e abbiamo incontrato Luigi Roberto, uno dei genitori. Di lui e Domenico Iannarone, due persone esemplari ne avevamo già parlato in questo articolo lo scorso primo maggio nel giorno della festa dei lavoratori. Leggi qui. Insieme ad un gruppo di mamme si stanno adoperando da tempo per rendere vivibile e ordinato l'area verde realizzata dal comune e inaugurata ad aprile 2024. Ecco le immagini, clicca qui per rivederle.

Il primo esempio vero di uno spazio comunale autogestito della città nelle periferie. Sono i genitori stessi dei bambini ad occuparsi della pulizia e manutenzione continua, in sinergia con il comune che fornisce loro tutti i mezzi necessari. Un bell'esempio da imitare. Ma ora ad ostacolare tutto ciò è proprio questa perdita anomala. Le competenze qui non sono del comune e neppure dell'alto calore essendo un'area di proprietà Acer dove insiste il muro in questione. C'è stato già un primo intervento che però non ha sortito l'effetto sperato. Anzi la situazione sembra essere addirittura precipitata. Da qui l'appello urgente anche all'Asl e chi di competenza affinchè si possa al più presto intervenire e risolvere in maniera definitiva la problematica. L'appello di Luigi, clicca qui per ascoltarlo.