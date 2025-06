Liquami fognari accanto al parchetto per bambini: intervento immediato dell'Acer La risposta tempestiva dopo l'appello di Ottopagine

Liquami maleodoranti nel piazzale, accanto al parchetto giochi per bambini, nel piano di zona ad Ariano Irpino. Non ci sono più dubbi. Si tratta di scarichi fognari.

L'Acer in maniera coscienziosa non ha perso tempo e dopo l'appello di stamane su Ottopagine (clicca qui per rivederlo) è giunta immediatamente sul posto con un'impresa e un responsabile dell'agenzia campana edilizia residenziale per avviare le operazioni di scavo.

Si tratta di un secondo intervento, il primo non andato a buon fine era stato già effettuato in precedenza.

Da sottolineare il grande senso di responsabilità da parte dell'Acer con il responsabile manutenzione Antonio Tornatore che in sinergia con il responsanile dipartimento degli alloggi Erp Carmine Andreotti, l'area tecnica del comune attraverso il dirigente Angelo Morella e il sindaco Enrico Franza giunto in prima persona sul posto si è attivata celermente per effettuare l'intervento attualmente in corso.