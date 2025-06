"Se Venezia non vuole Bezos può venirsi a sposare a Santo Stefano del Sole" Così il sindaco del paese irpino Gerardo Santoli

"Se Venezia non vuole Jeff Bezos e la sua futura moglie Lauren, li invitiamo a sposarsi qui da noi in piazza a Santo Stefano del Sole. Sono decine le coppie provenienti da tutto il mondo ( Germania, francia, India, Inghilterra) che hanno scelto la nostra piazza del Sole. Qui troverà ospitalità, gentilezza e comitati di accoglienza e il banchetto di nozze a tutti i suoi invitati lo offriamo noi a base di piatti tipici locali.” Così il sindaco del paese irpino Gerardo Santoli.

Mister Amazon, le proteste

Jeff Bezos, il “signor Amazon”, sul podio degli uomini più ricchi del mondo secondo la classifica stilata dalla rivista Forbes il 4 maggio 2025, sposerà la giornalista americana Lauren Sanchez a Venezia tra il 24 e il 26 giugno a Venezia il che ha provocato le proteste di alcuni comitati. Sarà pacifica e colorata, ma protesta sarà. Parola del comitato «No space for Bezos» che venerdì, nell’assemblea pubblica che ha riempito l’Erbaria a Rialto, nel cuore di Venezia, ha confermato che il 28 giugno bloccherà tutti i canali d’acqua che portano alla Scuola Grande della Misericordia, dove è in programma un evento firmato mister Amazon.

Comitati in rivolta

La mobilitazione era stata annunciata il giorno prima in una foto che ha fatto il giro del mondo: l’immagine degli attivisti che sventolano dal campanile di San Giorgio uno striscione con la scritta in nero Bezos, cancellato da una «X» rossa. L’azione è costata ai no Bezos una denuncia per interruzione di servizio, occupazione del campanile e aggressione agli operatori da parte dell’Ordine dei Benedettini; gli attivisti dichiarano che i video li scagioneranno, dimostrando che non hanno fatto nulla di male.