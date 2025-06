Giornata mondiale del rifugiato in Irpinia: integrazione e promozione del Sai "Ascoltare i rifugiati e dare spazio alle loro storie"

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata ogni anno nella settimana dal 20 al 29 giugno, il Sai di Petruro Irpino Ampliamento, insieme ai Sai Serino e Sai Monteforte, organizza una Festa del Rifugiato sabato 28 giugno al Parco delle Acacie di Atripalda, dalle ore 11:00 alle 20:00. Evento patrocinato dal Comune di Atripalda in collaborazione col Cesvolab e Avionica circolo Arci.

Significato della giornata

La Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite, onora la forza, il coraggio e la

perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire per motivi di conflitto, persecuzione o

violazione dei diritti umani ricorrenza, prevista per il 20 giugno, ha preso avvio nel 2001 per segnare

il 50° anniversario della Convenzione sullo Status dei Rifugiati (1951). Nel 2025, il tema è la

solidarietà concreta, invitando a sostenere attivamente i rifugiati non solo con parole, ma con fatti.

Solidarietà significa onorare i rifugiati non solo con le parole, ma con i fatti. Significa ascoltarli e

dare spazio alle loro storie. Significa difendere il loro diritto alla sicurezza e trovare soluzioni,

ponendo fine ai conflitti affinché possano tornare a casa in sicurezza.

Significa garantire loro opportunità di prosperare nelle comunità che li hanno accolti e fornire ai paesi

le risorse necessarie per accoglierli e sostenerli. Ma soprattutto, solidarietà significa affermare con

chiarezza e coraggio che i rifugiati non sono soli e che non gli volteremo le spalle.

Obiettivi della Festa del Rifugiato

Promuovere la conoscenza del modello Sai, evidenziando le buone pratiche di accoglienza, ascolto e integrazione promosse nelle comunità locali.

Favorire l’incontro tra cittadini, operatori e rifugiati, tramite workshop, storie, degustazioni di cucina internazionale e performance artistiche.

Rafforzare la solidarietà attiva, in linea con lo spirito della Giornata mondiale, per un’adesione concreta ai valori di rispetto, inclusione e sostegno reciproco.

Invito aperto

"Invitiamo cittadini di ogni età, scuole, associazioni, volontari, e media a partecipare: una giornata di festa e impegno, per far vivere sul territorio i valori del Sai, promuovendo accoglienza, solidarietà e dialogo.

La Festa del Rifugiato al Parco delle Acacie non sarà solo un momento di intrattenimento, ma un’occasione concreta di vicinanza e scoperta: il modello Sai diventa così visibile e partecipato,

contribuendo a costruire comunità più inclusive e pronte ad accogliere".