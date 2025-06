Sturno: ecco un esempio di buona amministrazione Quando a volte basta davvero poco per risolvere un problema

Mentre ad Ariano Irpino Provincia e Rfi "bisticciano" sugli svincoli a colpi di divieti, a Sturno, non molto distante da qui, le forti piogge delle ultime ore fanno saltare un pezzo di asfalto lungo la strada provinciale e il comune pur non essendo di sua competenza provvede all'istante a ripristinarlo.

Un intervento che sta a testimoniare come a volte, basta davvero poco per risolvere un problema evitando di impantanarsi in competenze varie e burocrazia.

Il sindaco Vito Di Leo, non ha perso tempo disponendo nell'immediatezza un intervento di ripristito del manto stradale. Un esempio di buona amministrazione sicuramente da imitare.