Montoro: Carratù firma i patti per la sicurezza urbana e partecipata I patti mirano a rafforzare la cooperazione tra enti per la prevenzione dei fenomeni di criminalità

Nel salone degli specchi della prefettura di Avellino, il comune di Montoro, nella persona del sindaco Salvatore Carratu’, ha sottoscritto i "Patti per la sicurezza urbana e la promozione di un sistema di sicurezza partecipata".

La firma ha visto la presenza del prefetto Rossana Riflesso e di ben 33 sindaci dei comuni della provincia, tra cui quello di Montoro, insieme ai vertici delle forze dell’ordine.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di sicurezza integrata, fondate sulla collaborazione tra Stato e autonomie locali, in attuazione delle disposizioni del Decreto-Legge n. 14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017.

I patti mirano a rafforzare la cooperazione tra enti per la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e per il miglioramento della vivibilità dei centri urbani, attraverso azioni concrete quali: il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, il rafforzamento della presenza e dell’operatività della polizia locale; la promozione del controllo di vicinato e della partecipazione attiva dei cittadini.

La sottoscrizione di questi Patti, tra Prefettura e Comuni, rafforzano l’impegno delle istituzioni locali a favore di un modello di sicurezza condiviso, diffuso e attento alle esigenze delle singole comunità locali.

Su 118 Comuni in Irpinia siamo tra le prime realtà a firmare un patto comunitario dove il tema della sicurezza viene finalmente visto in un’ottica integrata.

Come sindaci, singolarmente, possiamo fare ben poco per garantire misure di sicurezza idonee per le problematiche che soffrono i nostri territori, è ora di muoversi in modo sinergico - commenta il sindaco Salvatore Carratù.