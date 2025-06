Rita De Crescenzo sbarca sull'altopiano di Verteglia: natura bellissima La tiktoker: so andare a cavallo e qui mi rilasso

Dirette social da Verteglia e l'nfluencer Rita De Crescenzo sbarca ufficialmente in Irpinia. La tiktoker più celebre e discussa da Napoli punta dritto al cuore della bellezza incontaminata della provincia di Avellino, dopo aver lasciato la sua scia – se così vogliamo chiamarla – tra Roccaraso e Paestum.

Video sull'altopiano di Verteglia, apparizioni improvvisate ad Avellino tra piscine e strutture, insomma l'Irpinia sembra davvero essere diventata una meta frequente per la De Crescenzo, che non passa certo inosservata. Nessun invito a seguirla, sia chiaro, ma con oltre due milioni di follower, la 45enne napoletana che ha conquistato TikTok e YouTube, trasformando la sua immagine da figura controversa a vero e proprio fenomeno mediatico, non passa certo inosservata.