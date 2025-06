Summer school Ingv: Grottaminarda premia la direttrice Anna Vicari A preannunciarlo il sindaco Marcantonio Spera

Ha preso il via a palazzo Portoghesi a Grottaminarda, la summer school dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulle nuove tecnologie di monitoraggio delle faglie.

Dottorandi provenienti da tutto il mondo sono giunti a Grottaminarda per l'importante momento di formazione che si protrarrà fino al 26 giugno quando le lezioni si sposteranno a Napoli.

Presente al momento iniziale, per dare il benvenuto ai partecipanti ed ai docenti, l'amministrazione comunale: il sindaco, Marcantonio Spera, nel sottolineare quanto la sezione "Irpinia" dell'Ingv sia all'avanguardia nel mondo rispetto alla ricerca geo-fisica e alla divulgazione della cultura della prevenzione da danno sismico, ha preannunciato che nel mese di dicembre l’amministrazione comunale premierà cittadini grottesi e non, che si sono distinti nel mondo in svariati campi, dall’economia, al sociale, alla cultura, dando lustro alla città di Grottaminarda e la direttrice della sezione "Irpinia", Anna Vicari, è una candidata eccellente, per l'impegno costante ed unico che sta mettendo in campo.

Inoltre nel corso dei saluti, con l'auspicio che la scienza, la cultura, il sapere, superino sempre i conflitti e le contrapposizioni, il sindaco ha chiesto una foto con gli scienziati iraniani, americani, e occidentali, per un "cessate il fuoco".

La summer school "New monitoring technologies for near fault observatories - nfo" è stata organizzata, insieme all'Ingv, dal dipartimento di fisica dell'Università di Napoli Federico II, con la collaborazione del dipartimento di scienze della terra e geoambientali dell'Università di Bari, sotto l'egida dell'unione europea e del ministero dell'Università e della ricerca, finanziata da "Next Generation Eu".

É rivolta, infatti, a giovani ricercatori che potranno apprendere e mettere in pratica le potenzialità del monitoraggio con l’utilizzo di fibra ottica, full-Gnss in tempo reale e installazione di nodi-array, per analisi sismologiche in grado di fotografare i sistemi di faglia da vicino. Previsti momenti di formazione tecnica anche presso il parco Frank Zappa.