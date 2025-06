Campo scuola della Protezione Civile ad Ariano: ecco come partecipare Fervono i preparativi nella sede operativa della Flumerese in contrada Casone

Fervono i preparativi ad Ariano Irpino per il campo scuola edizione 2025 della Protezione Civile. L'iniziativa si svolgerà nella sede di contrada Casone di proprietà della Comunità Montana Ufita che dal 2022 ospita i volontari della Flumerese guidato dal presidente Francesco Giacobbe.

L'iniziativa si terrà dal 21 al 27 luglio

Una settimana in cui vivere l'esperienza di un vero campo di accoglienza per soccorritori. Alloggio in tendopoli, che sarà allestita completamente dai partecipanti. Esperienza di antincendio boschivo, emergenza idrogeologica. monitoraggio e ricerca con l'ausilio dei droni, piani comunali di protezione civile.

Chi può partecipare

Possono aderire ragazzi dai 10 ai 13 anni. La partecipazione è gratuita.

Come iscriversi

La modulistica per l'adesione potrà essere scaricata dalla pagina facebook Protezione Civile Flumerese oppure contattando i numeri 345.3637124 o 3713026306. Indirizzo mail: info@protezionecivileflumerese

La sede operativa

Contrada Casone ad Ariano Irpino, Centro Fiere della Campania lungo la strada provinciale 236 che dalla Variante Manna porta a contrada Casone.

In Campania sono ben 61 i campi che, dalla metà di giugno ai primi di settembre, saranno allestiti dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Campania su tutte le cinque province: una opportunità completamente gratuita per 1400 ragazzi tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sui loro territori, in particolare il rischio incendi boschivi, oltre alla conoscenza dei Piani comunali di protezione civile e del ruolo di cittadinanza attiva che possono ricoprire a tutela dell’ambiente e della propria comunità.

Organizzata dalla Regione Campania, l'iniziativa che rispetta il format nazionale e che vede in prima linea la dirigente della sala operativa della protezione civile della regione Campania Claudia Campobasso, si articola in attività ludico-ricreative e didattiche spalmate su più giornate: i ragazzi avranno la possibilità di dormire in un vero campo allestito dai volontari della protezione civile.

Non mancheranno le esercitazioni pratiche e momenti per stare insieme condividendo i valori sani del valore della vita, del rispetto per il prossimo e per la propria terra.

I 46 campi scuola sono interamente finanziati da Regione Campania, i restanti 15 sono invece finanziati con risorse nazionali. Oltre 500 i volontari coinvolti.