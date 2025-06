Calitri: L'ex commissario e molti iscritti di Fdi aderiscono a Forza Italia Incomprensioni non più sanabili con la segreteria provinciale

L’ex commissario e la quasi totalità degli iscritti del circolo di Fratelli D’Italia di Calitri, come già anticipato via mail agli organismi provinciali di partito, in data 16 giugno scorso, rinunciano allo svolgimento del previsto congresso cittadino non avendo più rinnovato la tessera ed avendo già formalizzato l’adesione, per l’anno 2025, al partito di Forza Italia.

"Tale dolorosa decisione si è resa necessaria a seguito di incomprensioni non più sanabili con la segreteria provinciale di Fdi.

Si ringrazia per l’ascolto e la stima ricevuta da parte del presidente Antonio D’Agostino che ha provveduto a formalizzare la costituzione di una delegazione ufficiale di Forza Italia a Calitri, individuando nello scrivente Pietro Russo il delegato cittadino ai sensi dell’art. 46 dello Statuto. La neo delegazione si impegnerà nel rafforzamento e nella promozione, anche elettorale, di Forza Italia, a partire dalle prossime elezioni regionali". La nota è a firma del delegato Forza Italia Calitri Pietro Russo.