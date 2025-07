Venticano, primo anno della amministrazione Caprio: festa al Forte Il sindaco alla gente:"Il vostro calore è la nostra forza"

Il bilancio del primo anno di mandato consiliare del sindaco Arturo Caprio, a Venticano, è stato un bagno di folla.

E una grande festa popolare organizzata dagli abitanti di località Forte, nella vasta campagna alle porte di Venticano. Il primo cittadino, Caprio, erede di una famiglia di sindaci, circondato dal gruppo di maggioranza, ha illustrato alla comunità che ha partecipato in massa all'appuntamento, quanto è stato fatto in questi primi dodici mesi di attività amministrativa, dopo il trionfo elettorale della scorsa primavera, e quanto c'è ancora da fare per migliorare la qualità della vita del borgo del Medio Calore da sempre operoso e dinamico.

Dalle opere di efficientamento energetico su alcuni edifici pubblici a quelle che stanno a cuore e all'amministrazione in carica e ai cittadini.

Tanti i progetti in cantiere. La buona volontà non manca, e non manca soprattutto l'entusiasmo per rilanciare l'immagine della comunità di Venticano guidata da una squadra di giovani e competenti amministratori proiettati in un futuro avvincente.