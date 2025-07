Terramia: Installati due nuovi defibrillatori automatici esterni a Cervinara Un passo significativo verso la sicurezza e il benessere della comunità locale

L'associazione Terramia annuncia con orgoglio l'installazione di due defibrillatori automatici esterni (Dae) presso le aree strategiche di Cervinara: in Via Cupa 36, nei pressi della sede dell'associazione di fronte alla Chiesa Gesù Misericordioso, e in Piazza Castello, vicino alla Croce. Questo traguardo rappresenta un passo significativo verso la sicurezza e il benessere della comunità locale.

Così il presidente dell'associazione: "Sono stati mesi di duro lavoro, ma il nostro sogno è diventato realtà grazie al sostegno di tanti. Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla lotteria di beneficenza, e agli spettatori dell’eveto teatrale degli ‘Amici Talento Zero’ e ‘O Tiatr di Avellino’, organizzato presso la struttura gentilmente offerta da don Fabio Zollo. L'installazione di queste due unità è un risultato meraviglioso."

Nicola Rotoli dell'Istituto Ortopedico Sannitico ha sottolineato come questi dispositivi rappresentano: "un sinonimo di grande civiltà ed impegno sociale”, sperando che non debbano mai essere utilizzati.

Ringraziamenti speciali vanno anche alla Pro Loco di San Martino Valle Caudina e al presidente Tina D’Antonio, a Peppe Luongo di Ediltrivellazioni Luongo, e a Esperino Marro di Segma, il cui supporto è stato cruciale per il successo del progetto. Un grazie di cuore è rivolto, infine, a tutti i cittadini che hanno sempre creduto nella missione di Terramia.

Francesco Casale, presidente della Pro Loco Valle Caudina, ha lodato l'impegno dell'associazione Terramia: "Il loro lavoro è encomiabile e continueremo a supportarli, specialmente nella formazione all'uso dei Dae attraverso corsi Blsd a Cervinara e in tutta la Valle"

Terramia continua a portare avanti il suo impegno per la sicurezza e la prosperità della comunità di Cervinara e di tutta la Valle Caudina.