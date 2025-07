Fratres Cervinara: giornata dedicata alla donazione del sangue Appuntamento domani in via Cupa dalle 8 alle 12.30

Domani, dalle 8 alle 12.30, importante giornata dedicata alla donazione del sangue, organizzata dalla Fratres di Cervinara. "L'evento si terrà in via Cupa, nel parcheggio ex prefabbricati. Donare il sangue è molto più di un semplice gesto di generosità. È inoltre un'opportunità per chi dona di monitorare aspetti importanti della propria salute. Attraverso la donazione, infatti, si effettuano controlli che possono fornire informazioni preziose sul proprio stato di salute. I donatori sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria. La procedura di donazione è semplice, sicura e offre un impatto positivo enorme sulla comunità. Ogni donazione può salvare fino a tre vite. Un Invito a Donare: la Fratres di Cervinara incoraggia tutti coloro che ne hanno la possibilità a partecipare a questo evento. Donare il sangue è un atto di amore e altruismo che può fare la differenza per coloro che hanno bisogno di trasfusioni. "Un piccolo gesto può salvare vite e donare una speranza a chi è in difficoltà” Per ulteriori informazioni sull'evento, potete contattare il numero 3513618510, anche tramite WhatsApp. Venite a donare e a fare la vostra parte per la salute e il benessere della nostra comunità. Ogni goccia conta".